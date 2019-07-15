15 Temmuz 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da futbol şube sorumlusu Haluk Şahin görevlerinden ayrıldı

Trabzonspor'da Haluk Şahin istifa etti
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 15.07.2019

Kulübü Şube Sorumlusu , görevlerinden ayrıldı.

Yönetim Kurulu Üyesi 'in, üstlendiği Şube Sorumluluğu ile 1461 Trabzon ve Altyapı Koordinatörlüğü görevlerinden ayrılma kararını kulüp yönetimine bildirdiği öğrenildi.

Şahin, dilekçesinde, "Yoğun iş trafiğim ve kişisel işlerim nedeni ile kurullardaki tüm görevlerimden feragat ediyorum. Bu talebimi federasyon nezdinde almış olduğum ceza nedeni ile bu tarihte deklare ediyorum." ifadelerine yer verdi.



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