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Trabzonspor'da Mario Gomez heyecanı
Giriş Tarihi: 15.07.2019
Trabzonspor'un forvet için Mario Gomez'in şartlarını soruşturması taraftarı heyecanlandırdı.
Bordo-mavililer "Sosa haklı, gelirse 25 gol atar. Bize çok faydası olur" yorumunda bulundu. Yönetim de 34 yaşındaki Alman forvetin menajeriyle temas kuracak. Yönetim alacağı cevaba göre rotasını belirleyecek. Ünal Karaman da onu çok istiyor.
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