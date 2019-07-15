15 Temmuz 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Mario Gomez heyecanı

Trabzonspor'da Mario Gomez heyecanı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 15.07.2019

'un forvet için 'in şartlarını soruşturması taraftarı heyecanlandırdı.

Bordo-mavililer "Sosa haklı, gelirse 25 gol atar. Bize çok faydası olur" yorumunda bulundu. Yönetim de 34 yaşındaki Alman forvetin menajeriyle temas kuracak. Yönetim alacağı cevaba göre rotasını belirleyecek. da onu çok istiyor.
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