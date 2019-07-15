15 Temmuz 2019, Pazartesi
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CANLARINI VERDİLER
Ahmet Ağaoğlu sözlerini şöyle tamamladı: "15 Temmuz, devleti ele geçirmek isteyen FETÖ'nün ülkeyi korku ve kana buladığı bir kırılma anıdır. 15 Temmuz, toplumun her kesiminden binlerce insanın meş'um kalkışmayı püskürtmek için canını ortaya koyduğu bir mihenk taşıdır. Devlet geleneğine inananlar bu günü asla unutmamalı ve gelecek kuşaklar nezdinde de unutturulmamalıdır. Ben, tüm ulusumuzun kaderini değiştiren bu tarihi olayın üçüncü yıl dönümünde, alçak darbe girişimini önlemek için canını siper eden aziz kahramanlarımızın anısı önünde saygı ve minnetle eğiliyorum. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!"
Ahmet Ağaoğlu: "15 Temmuz mihenk taşıdır!"
Giriş Tarihi: 15.07.2019
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, devlet geleneğine inananların 15 Temmuz’u asla unutmamasını ve gelecek kuşaklara unutturmaması, devlet geleneğine inananların 15 Temmuz'u asla unutmamasını ve gelecek kuşaklara hatırlatmasını söyledi.
Karadeniz ekibinde başkan Ahmet Ağaoğlu, Türk halkının FETÖ'cü hainlere karşı destan yazdığı 15 Temmuz günü yaşananların asla unutulmayacağını söyledi. Bordo-mavili kulübün resmi sitesinden "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" başlığıyla bir bildiri yayınlayan Ahmet Ağaoğlu, "Tüm ulusumuzun kaderini değiştiren bu tarihi olayın üçüncü yıl dönümünde, alçak darbe girişimini önlemek için canını siper eden aziz kahramanlarımızın anısı önünde saygı ve minnetle eğiliyorum. 15 Temmuz, tanık olan hiçbir vatandaşımızın unutamayacağı ulus tarihimiz için kapkara bir günün adıdır" ifadelerini kullandı.
CANLARINI VERDİLER
Ahmet Ağaoğlu sözlerini şöyle tamamladı: "15 Temmuz, devleti ele geçirmek isteyen FETÖ'nün ülkeyi korku ve kana buladığı bir kırılma anıdır. 15 Temmuz, toplumun her kesiminden binlerce insanın meş'um kalkışmayı püskürtmek için canını ortaya koyduğu bir mihenk taşıdır. Devlet geleneğine inananlar bu günü asla unutmamalı ve gelecek kuşaklar nezdinde de unutturulmamalıdır. Ben, tüm ulusumuzun kaderini değiştiren bu tarihi olayın üçüncü yıl dönümünde, alçak darbe girişimini önlemek için canını siper eden aziz kahramanlarımızın anısı önünde saygı ve minnetle eğiliyorum. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!"
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