15 Temmuz 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Ahmet Ağaoğlu: "Yusuf gider kardeşi gelir"

Ahmet Ağaoğlu: Yusuf gider kardeşi gelir
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 15.07.2019

Başkanı , yıldız futbolcuları Yusuf 'nın Lille'e transferinin gündeme gelmesi sonrası açıklamalarda bulundu.

, Yusuf 'nın olası transferi konusunda şu ifadeleri kullandı:

"Aman Yusuf gitmesin, aman gitmesin. Bu anlayış tarihe karışacak. Çünkü Yusuf giderse Yusuf 2 var Yusuf 3 var. Yusuf giderse kardeşi Furkan var mesela. Abdülkadir giderse Ahmet var, Mehmet var. bu süreçleri yaşarken asla zirve yarışından geri kalmayacak. Geçen sene o kadar zorluğa rağmen kaldık mı? Kalmadık."

O MEVKİLER BOŞ KALMAZ

"Nasıl şampiyonluğu bekliyorsak, stoper transferini de forvet transferini de öyle beklememiz gerekiyor. Zaten böyle bir yapı oluşturduğumuz yerde, forvet ve stoperi boş bırakırsak ciddi sıkıntı yaşarız. Böyle bir şey söz konusu bile olamaz."

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