15 Temmuz 2019, Pazartesi
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"Aman Yusuf gitmesin, aman Abdülkadir gitmesin. Bu anlayış tarihe karışacak. Çünkü Yusuf giderse Yusuf 2 var Yusuf 3 var. Yusuf giderse kardeşi Furkan var mesela. Abdülkadir giderse Ahmet var, Mehmet var. Trabzonspor bu süreçleri yaşarken asla zirve yarışından geri kalmayacak. Geçen sene o kadar zorluğa rağmen kaldık mı? Kalmadık."
O MEVKİLER BOŞ KALMAZ
"Nasıl şampiyonluğu bekliyorsak, stoper transferini de forvet transferini de öyle beklememiz gerekiyor. Zaten böyle bir yapı oluşturduğumuz yerde, forvet ve stoperi boş bırakırsak ciddi sıkıntı yaşarız. Böyle bir şey söz konusu bile olamaz."
Ahmet Ağaoğlu: "Yusuf gider kardeşi gelir"
Giriş Tarihi: 15.07.2019
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yıldız futbolcuları Yusuf Yazıcı'nın Lille'e transferinin gündeme gelmesi sonrası açıklamalarda bulundu.
Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı'nın olası transferi konusunda şu ifadeleri kullandı:
"Aman Yusuf gitmesin, aman Abdülkadir gitmesin. Bu anlayış tarihe karışacak. Çünkü Yusuf giderse Yusuf 2 var Yusuf 3 var. Yusuf giderse kardeşi Furkan var mesela. Abdülkadir giderse Ahmet var, Mehmet var. Trabzonspor bu süreçleri yaşarken asla zirve yarışından geri kalmayacak. Geçen sene o kadar zorluğa rağmen kaldık mı? Kalmadık."
O MEVKİLER BOŞ KALMAZ
"Nasıl şampiyonluğu bekliyorsak, stoper transferini de forvet transferini de öyle beklememiz gerekiyor. Zaten böyle bir yapı oluşturduğumuz yerde, forvet ve stoperi boş bırakırsak ciddi sıkıntı yaşarız. Böyle bir şey söz konusu bile olamaz."
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