Trabzonspor kuvvet çalıştı
Trabzonspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 10.00’da başlayan antrenmanda oyuncular kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, bugün 18.00’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
AĞAOĞLU'NDAN 15 TEMMUZ MESAJI
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "15 Temmuz, tanık olan hiçbir vatandaşımızın unutamayacağı ulus tarihimiz için kapkara bir günün adıdır. 15 Temmuz, devleti ele geçirmek isteyen FETÖ'nün ülkeyi korku ve kana buladığı bir kırılma anıdır. 15 Temmuz, toplumun her kesiminden binlerce insanın meş'um kalkışmayı püskürtmek için canını ortaya koyduğu bir mihenk taşıdır… Devlet geleneğine inananlar bu günü asla unutmamalı ve gelecek kuşaklar nezdinde de unutturulmamalıdır. Ben, tüm ulusumuzun kaderini değiştiren bu tarihi olayın üçüncü yıl dönümünde, alçak darbe girişimini önlemek için canını siper eden aziz kahramanlarımızın anısı önünde saygı ve minnetle eğiliyorum. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA
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