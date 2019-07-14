14 Temmuz 2019, Pazar

TRABZONSPOR

İrfan Can tamam

İrfan Can tamam
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 14.07.2019

, ’un kalecisi ’ı etti. 21’lik genç eldiven için 100 bin euro ödenecek.

Transferin hızlı ekibi olan bordo- mavililer, 'ı da renklerine bağladı. ile uzun süredir pazarlıklarını sürdüren mutlu sona ulaştı. temsilcisi, Güney ekibine bu için 100 bin euro ödeyecek. Adanaspor ile anlaşan Trabzonspor, 21 yaşındaki kaleciyi şehre davet etti. İrfan Can Eğribayat'ın kısa süre içinde 'da olacağı, sağlık kontrollerinin ardından da resmi imzayı atacağı öğrenildi. Adanaspor'da 49 karşılaşmaya çıkan genç file bekçisi gösterdiği performansla kısa sürede adından söz ettirdi, Türk futbolunun devlerinin transfer listesine girdi. İrfan Can Eğribayat ile da yakından ilgileniyordu.
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