14 Temmuz 2019, Pazar
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İrfan Can tamam
Giriş Tarihi: 14.07.2019
Trabzonspor, Adanaspor’un kalecisi İrfan Can Eğribayat’ı transfer etti. 21’lik genç eldiven için 100 bin euro ödenecek.
Transferin hızlı ekibi olan bordo- mavililer, İrfan Can Eğribayat'ı da renklerine bağladı. Adanaspor ile uzun süredir pazarlıklarını sürdüren Trabzonspor mutlu sona ulaştı. Karadeniz temsilcisi, Güney ekibine bu transfer için 100 bin euro ödeyecek. Adanaspor ile anlaşan Trabzonspor, 21 yaşındaki kaleciyi şehre davet etti. İrfan Can Eğribayat'ın kısa süre içinde Trabzon'da olacağı, sağlık kontrollerinin ardından da resmi imzayı atacağı öğrenildi. Adanaspor'da 49 karşılaşmaya çıkan genç file bekçisi gösterdiği performansla kısa sürede adından söz ettirdi, Türk futbolunun devlerinin transfer listesine girdi. İrfan Can Eğribayat ile Galatasaray da yakından ilgileniyordu.
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