14 Temmuz 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Zargo Toure hancı gibi

Zargo Toure hancı gibi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 14.07.2019

'un 29 yaşındaki stoperi kendisine henüz kulüp bulamadı.

Yönetimin kendisine takım bulması için izin verdiği şu ana kadar bunu başaramadı. Bordo-mavili kulüpten yılda 600 bin euro garanti ücret kazanan 29 yaşındaki stoper henüz bu rakamları öneren bir teklif alamadı. , onun yerine başka bir stoper almak istiyor.
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