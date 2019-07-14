14 Temmuz 2019, Pazar
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Zargo Toure hancı gibi
Giriş Tarihi: 14.07.2019
Trabzonspor'un 29 yaşındaki stoperi Zargo Toure kendisine henüz kulüp bulamadı.
Yönetimin kendisine takım bulması için izin verdiği Zargo Toure şu ana kadar bunu başaramadı. Bordo-mavili kulüpten yılda 600 bin euro garanti ücret kazanan 29 yaşındaki stoper henüz bu rakamları öneren bir teklif alamadı. Yönetim, onun yerine başka bir stoper almak istiyor.
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