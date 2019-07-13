13 Temmuz 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Zirve Kamil Ahmet'in

Zirve Kamil Ahmet'in
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 13.07.2019

'da en çok formayı 286 ile aldı, onu 261 ile izledi

Tarihte bir ilk olarak kendi futbolcu ve teknik heyetine forma satan Başkan Ahmet Ağaoğlu da bu durumdan oldukça memnun. Futbolcular 2661 forma satın almışlardı. Peki hangi futbolcu ne kadar forma satın aldı. Mikel telefonla 150 tane alırken, listeye 20'den az alanlar eklenmedi. İşte o liste: K.Ahmet 286, Ü. 261, Sosa 200, Onazi 161, Nwakaeme 161, Yusuf 150, Abdülkadir Ömür 150, A. Parmak 120, Uğurcan 120, Novak 110 Doğan 100, Hüseyin 100, Andusic 80, Avdijaj 80, Hosseini 80, Murat Cem 61, Arda 61, Hüseyin Cimşir 61, Metin 61, Taha 50, Rahim 50, Abdurrahim 50, Yusuf Sarı 50.

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