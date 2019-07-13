Zirve Kamil Ahmet'in
Trabzonspor'da en çok formayı 286 ile Kamil Ahmet aldı, onu 261 ile Karaman izledi
Tarihte bir ilk olarak kendi futbolcu ve teknik heyetine forma satan Başkan Ahmet Ağaoğlu da bu durumdan oldukça memnun. Futbolcular 2661 forma satın almışlardı. Peki hangi futbolcu ne kadar forma satın aldı. Mikel telefonla 150 tane alırken, listeye 20'den az alanlar eklenmedi. İşte o liste: K.Ahmet 286, Ü. Karaman 261, Sosa 200, Onazi 161, Nwakaeme 161, Yusuf 150, Abdülkadir Ömür 150, A. Parmak 120, Uğurcan 120, Novak 110 Doğan 100, Hüseyin 100, Andusic 80, Avdijaj 80, Hosseini 80, Murat Cem 61, Arda 61, Hüseyin Cimşir 61, Metin 61, Taha 50, Rahim 50, Abdurrahim 50, Yusuf Sarı 50.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"