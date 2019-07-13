13 Temmuz 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

61 kere maşallah

61 kere maşallah
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 13.07.2019

'da yeni sezonda 61 numaralı formayı Abdülkadir giyecek

'un plaka kodu olan 61 numaralı formayı geçtiğimiz sezon giymişti. Bu sezon 10 numaralı formayı almak isteyen Abdülkadir Ömür'ün yerine 61 numaralı formayı ise Abdulkadir giyecek. Parmak, yaşadığı mutluluğu ve heyecanı sosyal medyada paylaşarak kendisine formayı layık görenlere teşekkür etti.


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