13 Temmuz 2019, Cumartesi
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61 kere maşallah
Giriş Tarihi: 13.07.2019
Trabzonspor'da yeni sezonda 61 numaralı formayı Abdülkadir Parmak giyecek
Trabzonspor'un plaka kodu olan 61 numaralı formayı geçtiğimiz sezon Abdülkadir Ömür giymişti. Bu sezon 10 numaralı formayı almak isteyen Abdülkadir Ömür'ün yerine 61 numaralı formayı ise Abdulkadir Parmak giyecek. Parmak, yaşadığı mutluluğu ve heyecanı sosyal medyada paylaşarak kendisine formayı layık görenlere teşekkür etti.
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