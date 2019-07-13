Campi'de sorun yok
Başkan yardımcısı Doğan, “Campi’ye teklifimizi gönderdik. Burada bir menajer oyunu var ama tuzağa düşmeyeceğiz. Bu işi bitireceğiz” dedi
Fırtına'nın dört gözle yolunu beklediği Arjantinli stoper Gaston Campi'nin transferinde aşılamayacak bir sorun olmadığı öğrenildi. Bordo-mavililer, 28 yaşındaki savunma oyuncusunun önceki gün Trabzon'a gelmesini beklemiş ancak tangocu, kulübü Estudiantes ile idmana çıkmıştı. Trabzonspor yöneticileri Gaston Campi'nin transferinde herhangi bir sorun olmadığını ve oyuncu ile en geç gelecek hafta içinde sözleşme imzalayacaklarını söylerken, yaşanan sorunun menajerlerin sürekli fiyat artırması ve Arjantin kulübünün çelişkili tavırları nedeniyle olduğu belirtildi.
700 BİN EURO ALACAK
Bordo-mavili yöneticiler oyuncu ile yıllık 700 bin euro karşılığında anlaştıklarını, Arjantin kulübüne ise kiralama bedeli dışında bir kuruş fazla vermeyeceklerini vurguladı. Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, "Campi'ye teklifimizi gönderdik. Oyuncunun bize vereceği cevabı bekliyoruz. Burada bir menajer oyunu var ama tuzağa düşmeyeceğiz. Trabzonspor'un şartlarına ve politikasına uygun transferler gerçekleştireceğiz. Bundan önceki dönemlerdeki gibi panikle harekete ederek hata yapmayacağız. Bu işi bitireceğiz, taraftarımız merak etmesin" dedi.
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