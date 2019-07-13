13 Temmuz 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Campi'de sorun yok

Campi'de sorun yok
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 13.07.2019

Başkan yardımcısı Doğan, “Campi’ye teklifimizi gönderdik. Burada bir menajer oyunu var ama tuzağa düşmeyeceğiz. Bu işi bitireceğiz” dedi

Fırtına'nın dört gözle yolunu beklediği Arjantinli stoper 'nin transferinde aşılamayacak bir sorun olmadığı öğrenildi. Bordo-mavililer, 28 yaşındaki savunma oyuncusunun önceki gün Trabzon'a gelmesini beklemiş ancak tangocu, kulübü Estudiantes ile idmana çıkmıştı. yöneticileri Gaston Campi'nin transferinde herhangi bir sorun olmadığını ve oyuncu ile en geç gelecek hafta içinde sözleşme imzalayacaklarını söylerken, yaşanan sorunun menajerlerin sürekli fiyat artırması ve kulübünün çelişkili tavırları nedeniyle olduğu belirtildi.

700 BİN EURO ALACAK

Bordo-mavili yöneticiler oyuncu ile yıllık 700 bin euro karşılığında anlaştıklarını, Arjantin kulübüne ise kiralama bedeli dışında bir kuruş fazla vermeyeceklerini vurguladı. Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, "Campi'ye teklifimizi gönderdik. Oyuncunun bize vereceği cevabı bekliyoruz. Burada bir menajer oyunu var ama tuzağa düşmeyeceğiz. Trabzonspor'un şartlarına ve politikasına uygun transferler gerçekleştireceğiz. Bundan önceki dönemlerdeki gibi panikle harekete ederek hata yapmayacağız. Bu işi bitireceğiz, taraftarımız merak etmesin" dedi.

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