12 Temmuz 2019, Cuma
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Trabzonspor'da 7 futbolcuya özel antrenman
Giriş Tarihi: 12.07.2019
Trabzonspor'da 7 futbolcu için özel bir antrenman gerçekleştirildi.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, milli takımlarda bulunmaları nedeniyle takıma geç dahil olan Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Hüseyin Türkmen, Uğurcan Çakır ve Filip Novak'ın yanı sıra, antrenman eksiği bulunan Cafer Tosun ile yeni transfer Donis Advijaj'ın bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde özel bir idman yaptığı aktarıldı.
Bu arada, futbolcuların gündüz saatlerinde sağlık kontrolünden geçtiği, daha sonra ise kuvvet çalışması yaptıkları kaydedildi.
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