Ahmet Ağaoğlu: "Biraz sabredelim"
Başkan Ahmet Ağaoğlu, nokta transfer konusunda çok aceleci davranmaya gerek olmadığını söyledi.
Ağaoğlu, "Her şey planlarımız doğrultusunda gidiyor. O konuda sıkıntı yaşamıyoruz. Zaman maddi açıdan bakıldığında bizim lehimize işliyor. Biz gereğini yapacağız. Zaten şu an takımda 3 tane aslan gibi golcü var. Salih, Muhammet ve Ekuban var. Gol üretmekte zorlanmayız. Bir santrfor kadar gol atma yeteneğine sahip Nwakaeme'miz var. Futbolcularımıza güvenimiz tamdır" ifadesini kullandı.
AİLEMİZE HOŞ GELDİNİZ
Trabzonspor kulübünde son dönemde verilen mesajlar geçtiğimiz sezon olduğu gibi "Aile" vurgusunun ön planda olacağını gösterdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu'na destek vermek için forma alan teknik heyet ve futbolcuların takımı sahiplendiklerini ön plana çıkarken, yeni gelen her futbolcu önce takım arkadaşları ile tanıştırılıyor ardından da "Ailemize hoş geldiniz" vurgusu yapılıyor. Yerli oyuncuların birçoğu bu vurguyu hemen benimserken yabancı transferlerden Andusic ve Avdijaj'a, "Aile vurgusu" özellikle anlatıldı ve burada yaşanabilecek her sorunun aile içerisinde çözüleceği, her başarının da bireysel değil aile olarak kazanıldığı belirtildi. Yabancılara yardımcı olunuyor.
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