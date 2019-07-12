Trabzonspor'un Suarez'i
Kosovalı gazeteci Krisniqi, Fırtına'nın son transferi Donis Avdijaj için bu yorumu yaptı.
Transferde rotayı genç oyunculara çeviren Trabzon, bu politikanın son halkası olarak Donis Avdijaj'ı kadrosuna kattı. Son olarak Hollanda'nın Willem II takımında forma giyen 22 yaşındaki hücumcuyu yakından tanıyan Kosovalı gazeteci Uran Krasniqi, futbolcuyu anlattı. Deneyimli gazeteci, Karadeniz ekibinin transferde doğru bir adım attığını aktardı ve şunları anlattı: "Donis Avdijaj sıradan bir futbolcu değil. Kesinlikle özel biri. Son derece teknik, güçlü bir oyuncu. Şut becerisi ve son vuruşlarında isabeti üst düzeyde. Biz kendisini Barcelona'lı yıldız Luis Suarez'e benzetiyoruz. Son vuruşlardaki becerisi, her iki ayağını da bitiricilik anlamında kullanabiliyor olması, takipçiliği ve güçlü yapısıyla Uruguaylı futbolcuya çok benziyor."
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