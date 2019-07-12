12 Temmuz 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Emircan atağı

Emircan atağı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 12.07.2019

, Ümraniyespor'un 23 yaşındaki orta sahası sol kanadı Emircan Altıntaş'ı renklerine bağlamak üzere.

Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, "Emircan'a 'dan transfer teklifi geldi fakat henüz bonservis konusunda anlaşma sağlanamadı" dedi. Emircan, geçen sezon lig ve kupada 37 maçta, 9 gol, 5 asistle oynadı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Ünal Karaman ve futbolculardan büyük sürpriz Ünal Karaman ve futbolculardan büyük sürpriz
En az alan Karaman En az alan Karaman
Trabzon'un Suarez'i Trabzon'un Suarez'i
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör