12 Temmuz 2019, Cuma
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Trabzonspor'dan Emircan atağı
Giriş Tarihi: 12.07.2019
Trabzonspor, Ümraniyespor'un 23 yaşındaki orta sahası sol kanadı Emircan Altıntaş'ı renklerine bağlamak üzere.
Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, "Emircan'a Trabzonspor'dan transfer teklifi geldi fakat henüz bonservis konusunda anlaşma sağlanamadı" dedi. Emircan, geçen sezon lig ve kupada 37 maçta, 9 gol, 5 asistle oynadı.
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