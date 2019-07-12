En az alan Ünal Karaman

Süper Lig'de 4 büyük takımı çalıştıran teknik adamlar arasında en az kazanan isim Ünal Karaman oldu.

54 yaşındaki hoca yıllık 4.5 milyon TL alırken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 18 milyon TL, Beşiktaş'ın hocası Abdullah Avcı 12 milyon TL, Fenerbahçe'nin çalıştırıcısı Ersun Yanal 10 milyon TL alıyor.

Kapılar kapandı

Teknik direktör Ünal Karaman, pazartesi gününe kadar yapılacak antrenmanları basına ve taraftara kapattı. Bu süre zarfında özellikle bireysel görüşmelere ağırlık verecek olan 53 yaşındaki çalıştırıcı, ayrıca oyunculara bir gün de izin verecek.

Başkana ziyaret

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yöneticiler dün Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti. Ağaoğlu desteklerini esirgemeyen Zorluoğlu'na teşekkür ederek, "Trabzonsporumuz herkesin yardıma koşması gereken süreçlerden birini yaşıyor" dedi. Zorluoğlu da sonuna kadar destek sözü verdi.

Futbolcu bolluğu

Transfer ettiği gençlerle dikkat çeken Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını 40'ın üzerinde oyuncuyla sürdürüyor. Bordo-mavililer, bazı isimleri yarışmacı takımlara verecek, bazılarını ise bünyesinde tutarak gelişimlerini izleyecek.