11 Temmuz 2019, Perşembe
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İnadı bırak Berg
Giriş Tarihi: 11.07.2019
Karadeniz ekibinin golcü transferindeki 1 numaralı hedefi olan Marcus Berg için yapılan girişimler sürerken, rakamsal farklılık devam ediyor.
Yapılan ilk görüşmede imza parası dahil olmak üzere Trabzonspor'dan yaklaşık 3 milyon euro talep eden 32 yaşındaki forvet daha sonra bu rakamı 2 milyon euro'ya kadar indirdi. Trabzonspor yönetimi de son olarak 1 milyon 500 bin euro'ya çıktı. Ancak her iki taraf da daha fazla fedakarlık yapmak istemeyince görüşmelerin tıkanma noktasına geldiği belirtildi. Ekonomik olarak bütçesini zorlamamakta kararlı olan bordo-mavililerin İsveçli yıldıza istediği rakamı şartlı bonuslar halinde vermeyi önermeyi düşündüğü öğrenildi.
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