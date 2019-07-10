10 Temmuz 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Teşekkürler Amiri

Teşekkürler Amiri
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 10.07.2019

Sözleşmesi feshedilen Vahid 'ye veda töreni düzenlendi.

Bordo-mavili takımın genel sekreteri Ömer Sağıroğlu'nun katıldığı veda töreninde İranlı futbolcu, 'da çok güzel insanlar tanıdığını ve her şey için kulübe teşekkür ettiğini belirtti. Yönetim kurulu adına 31 yaşındaki sol kanada teşekkür plaketini verildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor yönetimi ders verdi! Büyük tasarruf... Trabzonspor yönetimi ders verdi! Büyük tasarruf...
Campi imzayı atıyor Campi imzayı atıyor
Ünal Karaman'dan yakın markaj Ünal Karaman'dan yakın markaj
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör