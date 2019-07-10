10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Teşekkürler Amiri
Giriş Tarihi: 10.07.2019
Sözleşmesi feshedilen Vahid Amiri'ye veda töreni düzenlendi.
Bordo-mavili takımın genel sekreteri Ömer Sağıroğlu'nun katıldığı veda töreninde İranlı futbolcu, Trabzon'da çok güzel insanlar tanıdığını ve her şey için kulübe teşekkür ettiğini belirtti. Yönetim kurulu adına 31 yaşındaki sol kanada teşekkür plaketini verildi.
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