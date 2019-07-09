09 Temmuz 2019, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor, çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspordan çift antrenman
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 09.07.2019

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ’nde kamp çalışmalarını sürdüren , günü çift antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör yönetiminde sabah antrenmanında kuvvet çalışmaları yapan bordo mavililer, 18.00'de başlayan günün ikinci antrenmanında ise pas çalışmalarının ardından dar alanda oyun oynadı.

Antrenmanda ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ve Obi Mikel'in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Filip Novak ve Zargo Toure yer almadı. Tedavisine devam edilen Majid Hosseini ile Ogenyi Onazi ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

Bordo mavililer, yarın yapacağı çalışmalarla hazırlıklarını sürdürecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'dan Vahid Amiri'ye veda plaketi Trabzonspor'dan Vahid Amiri'ye veda plaketi
Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları
Ünal Karaman'dan oyuncularına yakın markaj Ünal Karaman'dan oyuncularına yakın markaj
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör