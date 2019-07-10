10 Temmuz 2019, Çarşamba
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50 milyon euro!
Giriş Tarihi: 10.07.2019
Donis Avdijaj’ın serbest kalma bedeli dudak uçuklatmıştı...
Karadeniz ekibinin yeni transferi Donis Avdijaj, Bundesliga ekibi Schalke'nin altyapısında forma giydiği dönemde kısa sürede adını duyurmuştu. 53 maçta attığı 59 golle herkes "Kim bu çocuk?" derken Liverpool boş durmadı ve ilgisini belli etti. Büyük bir geleceği olan Avdijaj için o dönem Schalke kulübü sözleşmesine "50 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi koydu. İşte Trabzonspor'un yeni transferi bu kadar büyük bir yetenekti. Avdijaj saha içinde durdurulması imkansız bir hücum oyuncusu. Hem kanatlarda hem de forvette oynayabiliyor. 1.72 boyunda ve 69 kilo ağırlığında olan Kosovalı futbolcu, rakip savunmalar için tam bir kabus. Çok süratli, çok çabuk ve çok akıllı. Çalım yeteneği de çok gelişmiş. Kısaca eğer kendisini bulursa saha içinde onu tutmak imkansız.
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