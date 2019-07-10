10 Temmuz 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Ekuban kaçırdı Gana elendi

Ekuban kaçırdı Gana elendi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 10.07.2019

penaltı atışını kaçırdı, Gana Afrika Uluslar Kupası'na veda etti.

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Gana'ya penaltı atışlarında 5-4 üstünlük sağlayan Tunus, çeyrek finale yükseldi. Gana'da penaltı atışından yararlanamayan isim ise oldu.
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