10 Temmuz 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Ünal Karaman'dan yakın markaj

Ünal Karaman'dan yakın markaj
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 10.07.2019

Bordo mavili ekibin tecrübeli teknik direktörü idmanda bütün oyuncuları izliyor, uyarı yapıyor.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 'da , oyuncularına göz açtırmıyor. Tecrübeli çalıştırıcının isteği ve azmi takıma da yansımış durumda. Çalışmalar sırasında oyuncularından gözünü ayırmayan 53 yaşındaki hoca, futbolcularına bir dizi uyarılarda bulundu. İsteklerini yerine getirmeyen oyunculara aynı çalışmayı bir kez daha tekrarlatıyor. Ardında da özel olarak görüşüp yapması gerekenleri tek tek anlatıyor.

KARAMAN KARAR VERECEK

Trabzonspor'da izinli olan oyuncuların da takıma katılmasıyla birlikte futbolcu sayısı oldukça artacak. Genç ve tecrübeli oyunculardan oluşan bir yapı kurmaya çalışan Karaman, harmanlamayı iyi seviyede tutabilmek için titiz bir çalışma yürütüyor. İlk etap çalışmalarını 'da gerçekleştiren bordo-mavililer, 20 Temmuz'da başlayacak olan kampı öncesi de bazı isimler hakkında kararını verecek.

GEÇ SAATLERE KADAR DEVAM

Genç oyuncuları da yakında gören ve buna göre takım kurgulaması içine giren Karaman, adeta bir mimar gibi de çalışıyor. Teknik ekiple futbolcuların ortaya çıkan verilerini inceleyip hangi oyuncuya ne kadar yükleme yapılacağını ve ne seviyede olduklarını belirleyen Karaman geç saatlere kadar çalışma yapıyor.



24 SAAT KAPIM AÇIK

Oyunculardan idman yorgunluğundan korkmamalarını isteyen Ünal Karaman, herhangi bir sağlık sorunu veya benzeri bir şey yaşandığında bunun hemen paylaşılmasını istedi. 24 saat ulaşabilecekleri bir ekip olduğunu aktaran Karaman, "Kapım 24 saat açık" diye konuştu.

İLETİŞİM ÇOK ÖNEMLİ

Teknik direktör Ünal Karaman'ın, kampta önem verdiği konuların başında ise yardımlaşma geliyor. 53 yaşındaki hoca, takımıyla sık sık bir araya gelerek neler yapabilecekleri noktasında fikir alışverişinde bulunuyor, takım içinde kuracakları iletişimin kendilerine katkı sağlayacağını söylüyor.
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