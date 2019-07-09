09 Temmuz 2019, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Vahid Amiri'ye veda plaketi

Trabzonspor'dan Vahid Amiri'ye veda plaketi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 09.07.2019

’da sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilerek takımdan ayrılan İranlı futbolcu ’ye veda töreni düzenlendi.

Bordo-mavili takımın genel sekreteri 'nun katıldığı veda töreninde , 'da çok güzel insanlar tanıdığını ve her şey için kulübe teşekkür ettiğini ifade etti. Yönetim kurulu adına 31 yaşındaki Vahid Amiri'ye teşekkür plaketini takdim eden Ömer Sağıroğlu ise emekleri için futbolcuya teşekkür ederek, "Vahid Amiri, karakteri ve yaşantısını çok beğendiğimiz, başarılı olmasını cani gönülden istediğimiz bir futbolcuydu. Profesyonel olarak yollarımız ayrılıyor ama gönül bağımız hep devam edecek. İnşallah bundan sonraki futbol hayatında çok başarılı olur" dedi.

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