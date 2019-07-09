Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavili oyuncular, iki grup halinde kuvvet çalışması yaptı.

Ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ve Obi Mikel'in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Filip Novak ve Zargo Toure idmanda yer almazken, tedavisi süren Ogenyi Onazi ise takımdan ayrı çalıştı.

Karadeniz ekibi, akşam gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.