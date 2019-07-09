09 Temmuz 2019, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 09.07.2019

, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör yönetiminde 'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavili oyuncular, iki grup halinde kuvvet çalışması yaptı.

Ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ve Obi Mikel'in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Filip Novak ve Zargo Toure idmanda yer almazken, tedavisi süren Ogenyi Onazi ise takımdan ayrı çalıştı.

ekibi, akşam gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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