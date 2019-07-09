09 Temmuz 2019, Salı
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Nwakaeme bıraktığı gibi
Giriş Tarihi: 09.07.2019
Anthony Nwakaeme hazırlıklar yeni başlamasına rağmen müthiş bir görüntü çiziyor.
Karadeniz ekibinde geçen sezon ligde 10 gol, 10 asistle oynayan Anthony Nwakaeme hazırlıklar yeni başlamasına rağmen müthiş bir görüntü çiziyor. Nijeryalı kanat oyuncusu kısa sürede takımın en iyilerinden biri olarak dikkat çekti. Teknik direktör Ünal Karaman da 30 yaşındaki futbolcunun profesyonelliğini övdü. Kontratı zam yapılarak yenilenmişti.
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