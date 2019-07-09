09 Temmuz 2019, Salı

TRABZONSPOR

Nwakaeme bıraktığı gibi

Nwakaeme bıraktığı gibi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 09.07.2019

hazırlıklar yeni başlamasına rağmen müthiş bir görüntü çiziyor.

ekibinde geçen sezon ligde 10 gol, 10 asistle oynayan hazırlıklar yeni başlamasına rağmen müthiş bir görüntü çiziyor. Nijeryalı kanat oyuncusu kısa sürede takımın en iyilerinden biri olarak dikkat çekti. Teknik direktör da 30 yaşındaki futbolcunun profesyonelliğini övdü. Kontratı zam yapılarak yenilenmişti.
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