09 Temmuz 2019, Salı

TRABZONSPOR

Emircan bekliyor

Emircan bekliyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 09.07.2019

, 'da forma giyen Altıntaş ile ilgileniyor.

Ancak ekibine henüz resmi teklif yapılmadı. 'un sportif direktörü Ergün Keleş "'ın 'un listesinde olduğunu duyduk ancak şu ana kadar bize gelen resmi bir teklif yok" dedi. Emircan, geçen sezon lig ve kupada 37 maçta, 9 gol, 5 asistle oynadı.
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