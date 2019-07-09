09 Temmuz 2019, Salı
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Emircan bekliyor
Giriş Tarihi: 09.07.2019
Trabzonspor, Ümraniyespor'da forma giyen Emircan Altıntaş ile ilgileniyor.
Ancak İstanbul ekibine henüz resmi teklif yapılmadı. Ümraniyespor'un sportif direktörü Ergün Keleş "Emircan'ın Trabzonspor'un listesinde olduğunu duyduk ancak şu ana kadar bize gelen resmi bir teklif yok" dedi. Emircan, geçen sezon lig ve kupada 37 maçta, 9 gol, 5 asistle oynadı.
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