09 Temmuz 2019, Salı
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Ahmet’ten mutlusu yok
Giriş Tarihi: 09.07.2019
Karadeniz ekibi, Donis Avdijaj ile birlikte bir transferi daha açıkladı.
Bordo-mavililer, altyapısında yetişen Ahmet Baha Bilgin ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ahmet "Altyapısından yetiştiğim Trabzonspor'a imza attığım için çok mutluyum. Aileme ve beni yetiştiren herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bana inananları mahcup etmeyeceğim" dedi.
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