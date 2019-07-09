09 Temmuz 2019, Salı

TRABZONSPOR

Ahmet’ten mutlusu yok

Ahmet’ten mutlusu yok
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 09.07.2019

ekibi, Donis Avdijaj ile birlikte bir transferi daha açıkladı.

Bordo-mavililer, altyapısında yetişen Baha Bilgin ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ahmet "Altyapısından yetiştiğim 'a imza attığım için çok mutluyum. Aileme ve beni yetiştiren herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bana inananları mahcup etmeyeceğim" dedi.
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