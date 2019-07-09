09 Temmuz 2019, Salı
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Gaston Campi imzalıyor
Giriş Tarihi: 09.07.2019
Trabzonspor'un gündemindeki son isim olan Gaston Campi'nin transferi resmen gerçekleşiyor.
Bordo-mavili takımın uzun uğraşlar sonucu, kaptan Jose Sosa'nın da devreye girmesiyle Estudiantes'ten renklerine bağladığı 28 yaşındaki oyuncu en geç çarşamba günü resmen Trabzonsporlu olacak. Bu gelişmeyi Karadeniz ekibinin başkanı Ahmet Ağaoğlu duyurdu. Ağaoğlu "Campi bitme noktasında. İnşallah bir aksilik olmaz. Ben imzalar atılmadan bir transfere gerçekleşti diyemem. Salı veya çarşamba Campi ile imzalayacağız" ifadelerini kullandı. Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın raporu doğrultusunda Zargo Toure ile yolların ayrılması kararı alınmıştı. 1.93'lük Campi'yi renklerine bağlayan Karadeniz temsilcisi, Toure'nin gidişi kesinleşince genç bir stoper daha almayı hedefliyor.
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