Andjusic Trabzon’da

Genç isimleri kadrosuna katarak takımın yaş ortalamasını düşüren Trabzonspor son olarak da John Mikel Obi'yi transfer ederek transfer bombasını patlatmıştı. Çalışmalara devam eden Trabzonspor, yeni bir ismi daha renklerine bağlıyor.

John Mikel Obi'yi transfer ederek transfer bombasını patlatan Trabzonspor, yeni bir ismi daha renklerine bağlıyor. Fırtına, Bosna Ligi'nde yer alan Mladost Doboj-Kakaj takımında oynayan Nemanja Andjusic ile de her konuda anlaştı. Dün öğle saatlerinde Türkiye'ye getirilen 22 yaşındaki kanat oyuncusu, İstanbul'dan bir fotoğraf paylaştı. Geçen sezon 25 maçta 8 gol atan 2 de asist yapan oyuncu ile son detayların görüşüldüğü ve anlaşmanın bugün imzalanacağı belirtildi.