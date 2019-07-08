Trabzonspor dayanıklılık çalıştı
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kamp çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, günü tek antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde 18.00'de başlayan antrenman öncesinde patlayıcı kuvvet, kalça kuvveti, dinamik denge ve esneklikten oluşan bir grup testten geçen futbolcular, ardından dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.
Antrenmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ve Obi Mikel'in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Filip Novak ve Zargo Toure katılmadı. Tedavisine devam edilen Ogenyi Onazi salonda çalışmalarını sürdürürken, Majid Hosseini ve yeni transfer Donis Avdijaj ise takımdan ayrı koşu yaptı.
Bordo mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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