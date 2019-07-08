08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Wilfried Bony beklemede
Giriş Tarihi: 08.07.2019
Karadeniz ekibi, Marcus Berg'den gelecek cevabı beklerken alternatif isimlerle de temaslar sürüyor.
Bonservis bedeli bulunmayan Wilfried Bony'nin form durumu ve sakatlık geçmişi de yakından inceleniyor. Trabzonspor, Berg transferinde ilerleme kaydedemezse Fildişi Sahilli yıldız isim Bony için baskı artacak.
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