08 Temmuz 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Wilfried Bony beklemede

Wilfried Bony beklemede
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 08.07.2019

ekibi, Marcus Berg'den gelecek cevabı beklerken alternatif isimlerle de temaslar sürüyor.

Bonservis bedeli bulunmayan 'nin form durumu ve sakatlık geçmişi de yakından inceleniyor. , Berg transferinde ilerleme kaydedemezse Fildişi Sahilli yıldız isim Bony için baskı artacak.
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