08 Temmuz 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri! Donis Avdijaj, Trabzonspor için geldi

Trabzonspor Kulübü, 2018-19 sezonunu Hollanda'nın Willem II takımında tamamlayan ve şu an serbest statüde bulunan Kosovalı futbolcu Donis Avdijaj'ı Trabzon'a getirdi.

Yeni transfer Türkiye'ye geldi!
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 08.07.2019 Giriş Tarihi: 08.07.2019

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren gelecek vaat eden oyuncuları kadrosuna katmaya devam ediyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Transferde mutlu son! Arjantinli stoper salı günü geliyor Transferde mutlu son! Arjantinli stoper salı günü geliyor
Wilfried Bony beklemede Wilfried Bony beklemede
Obi Mikel'in dönüşü uzadı Obi Mikel'in dönüşü uzadı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör