08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Obi Mikel'in dönüşü uzadı
Giriş Tarihi: 08.07.2019
Fırtına’nın yeni transferi Obi Mikel’in formasını giydiği Nijerya, Kamerun’u da eledi. Obi sakatlığı nedeniyle yoktu.
Trabzonspor camiasının bir gözü Afrika Kupası'nda... Kupa devam ederken bordo-mavililer, bonservisi elinde olan Obi Mikel'i renklerine bağlamıştı. Karadeniz ekibinin taraftarları, 32 yaşındaki dünyaca ünlü yıldıza bir an önce kavuşmayı hayal ederken Nijerya ise yoluna emin adımlarla devam ediyor. Nijerya, 2-1 yenik duruma düştüğü mücadelede Kamerun'u 3-2'lik skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. 10 Haziran'da Güney Afrika ile yarı final için oynayacaklar. Karadeniz ekibinin yeni transferi Obi Mikel sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemedi. 2 gün sonra oynanacak kritik maça yetişip yetişmeyeceği belirsiz.
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