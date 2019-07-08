08 Temmuz 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Obi Mikel'in dönüşü uzadı

Obi Mikel'in dönüşü uzadı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 08.07.2019

Fırtına’nın yeni transferi ’in formasını giydiği , ’u da eledi. Obi sakatlığı nedeniyle yoktu.

camiasının bir gözü Kupası'nda... Kupa devam ederken bordo-mavililer, bonservisi elinde olan 'i renklerine bağlamıştı. ekibinin taraftarları, 32 yaşındaki dünyaca ünlü yıldıza bir an önce kavuşmayı hayal ederken ise yoluna emin adımlarla devam ediyor. Nijerya, 2-1 yenik duruma düştüğü mücadelede 'u 3-2'lik skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. 10 Haziran'da Güney Afrika ile yarı final için oynayacaklar. Karadeniz ekibinin yeni transferi Obi Mikel sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemedi. 2 gün sonra oynanacak kritik maça yetişip yetişmeyeceği belirsiz.
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