08 Temmuz 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Vahid Amiri'nin sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor'da ayrılık!
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 08.07.2019 Giriş Tarihi: 08.07.2019

, 'nin sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz arasındaki 20.07.2018 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Buna göre, oyuncuya 150.000.-EUR fesih tazminatı ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur"

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