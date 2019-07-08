08 Temmuz 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Federer gibisin Yusuf Yazıcı

Federer gibisin Yusuf Yazıcı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 08.07.2019

Yorucu sezonun ardından ile de maçlara çıkan 'nın tatili sürüyor.

22 yaşındaki genç yıldız kardeşiyle birlikte basketbol ve tenis oynadı. Yusuf futboldaki yeteneklerini tenise de taşıdı. İzleyenler "Federer gibisin" yorumları yaptı. tatili sonrası sezon başı kontrollerinden geçecek. Ardından da yeni sezon hazırlıklarının startını veren arkadaşlarına katılacak.
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