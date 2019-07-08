08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Federer gibisin Yusuf Yazıcı
Giriş Tarihi: 08.07.2019
Yorucu sezonun ardından Milli Takım ile de maçlara çıkan Yusuf Yazıcı'nın tatili sürüyor.
22 yaşındaki genç yıldız kardeşiyle birlikte basketbol ve tenis oynadı. Yusuf futboldaki yeteneklerini tenise de taşıdı. İzleyenler "Federer gibisin" yorumları yaptı. Yusuf Yazıcı tatili sonrası sezon başı kontrollerinden geçecek. Ardından da yeni sezon hazırlıklarının startını veren arkadaşlarına katılacak.
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