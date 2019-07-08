08 Temmuz 2019, Pazartesi
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YUNANLILARI SOLLADI
Trabzonspor'un gündemindeki Marcus Berg ile iki Yunan takımı daha ilgileniyor. Olympiakos ve PAOK da 32 yaşındaki oyuncuyu almak için ısrarcı davranıyor. Bordo-mavili ekibin özellikle PAOK ile çekiştiği ve teklifinin Yunan temsilcisinden yüksek olduğu belirtildi. Karadeniz temsilcisinin idarecileri, Berg ile son bir görüşme daha gerçekleştirecek. Trabzonspor verebileceği maksimum teklif olan 1 milyon 600 bin euro'yu tecrübeli yıldıza sunacak ve net cevabını bekleyecek. Karaman müjdeli haberi bekliyor.
414 MAÇTA 227 GOL
Berg kariyeri boyunca Panathinaikos, Hamburg, Groningen, Al-Ain, PSV ve Göteborg formaları giydi. 414 maçta 227 gol, 65 asistle oynadı. Toplamda 292 gole direkt etkisi oldu.
Marcus Berg için son sefer
Giriş Tarihi: 08.07.2019
Trabzonspor, bonservisi elinde olan 32 yaşındaki süper yıldız ile yine masada. Olympiakos ve PAOK’tan daha iyi teklif veren Karadeniz ekibi bu kez imzayı attırmak istiyor.
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor, uzun süren pazarlıklar sonucu Hugo Rodallega ile anlaşamayınca rotasını Marcus Berg'e kırmıştı. Al-Ain ile sözleşmesi biten 32 yaşındaki forvete yapılan 1.2 milyon euro'luk ilk teklif reddedilmişti. Karadeniz ekibi fiyat artırsa da yıldız ismi bir türlü ikna edememişti. Bordomavililer, alternatif isimlerle de dirsek temasını sürdürürken aklı hep Marcus Berg'deydi. Teknik direktör Ünal Karaman'ın da bu oyuncuda ısrarcı olması sebebiyle yönetim, tecrübeli golcüyle bir kez daha masaya oturma kararı aldı.
YUNANLILARI SOLLADI
Trabzonspor'un gündemindeki Marcus Berg ile iki Yunan takımı daha ilgileniyor. Olympiakos ve PAOK da 32 yaşındaki oyuncuyu almak için ısrarcı davranıyor. Bordo-mavili ekibin özellikle PAOK ile çekiştiği ve teklifinin Yunan temsilcisinden yüksek olduğu belirtildi. Karadeniz temsilcisinin idarecileri, Berg ile son bir görüşme daha gerçekleştirecek. Trabzonspor verebileceği maksimum teklif olan 1 milyon 600 bin euro'yu tecrübeli yıldıza sunacak ve net cevabını bekleyecek. Karaman müjdeli haberi bekliyor.
414 MAÇTA 227 GOL
Berg kariyeri boyunca Panathinaikos, Hamburg, Groningen, Al-Ain, PSV ve Göteborg formaları giydi. 414 maçta 227 gol, 65 asistle oynadı. Toplamda 292 gole direkt etkisi oldu.
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