08 Temmuz 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Donis Avdijaj imzaya geldi

Donis Avdijaj imzaya geldi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 08.07.2019

çok büyük bir yetenek olan 22 yaşındaki kanat oyuncusunu kaptı. ’ın bugün imza atacağı öğrenildi.

10. transferini yapmaya çok yaklaştı. Bordo-mavililer, Osnabrück altyapısından yetişen, 'de fark edilen ve son olarak Willem'de forma giyen ile anlaştı. 22 yaşındaki Kosovalı futbolcunun bonservis bedeli bulunmuyor. ekibinin anlaşmaya vardığı genç kanat oyuncusu ile bugün 3 yıllık sözleşme yapacağı öğrenildi. Trabzonspor'un Avdijaj'a 250 bin euro ödeme yapacağı kaydedildi. 22 yaşındaki kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon Willem'de 18 maçta 8 gol, 2 asistlik müthiş bir performans sergiledi. 'nın son yıllarda yetiştirdiği 'yıldız adaylarından' olan Avdijaj'ın kulüpsüz kalmasının nedeni zaman zaman yaşadığı disiplin sorunları. Willem ile sözleşmesi Mart ayında fesh edilmişti. Ancak Trabzonspor, 2 yıl önce 'ın 'a getirdiği genç yıldızın yeteneklerine güvenerek riski aldı.
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