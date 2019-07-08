08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Donis Avdijaj imzaya geldi
Giriş Tarihi: 08.07.2019
Trabzonspor çok büyük bir yetenek olan 22 yaşındaki kanat oyuncusunu kaptı. Donis Avdijaj’ın bugün imza atacağı öğrenildi.
Trabzonspor 10. transferini yapmaya çok yaklaştı. Bordo-mavililer, Osnabrück altyapısından yetişen, Schalke'de fark edilen ve son olarak Willem'de forma giyen Donis Avdijaj ile anlaştı. 22 yaşındaki Kosovalı futbolcunun bonservis bedeli bulunmuyor. Karadeniz ekibinin anlaşmaya vardığı genç kanat oyuncusu ile bugün 3 yıllık sözleşme yapacağı öğrenildi. Trabzonspor'un Avdijaj'a 250 bin euro ödeme yapacağı kaydedildi. 22 yaşındaki kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon Willem'de 18 maçta 8 gol, 2 asistlik müthiş bir performans sergiledi. Kosova'nın son yıllarda yetiştirdiği 'yıldız adaylarından' olan Avdijaj'ın kulüpsüz kalmasının nedeni zaman zaman yaşadığı disiplin sorunları. Willem ile sözleşmesi Mart ayında fesh edilmişti. Ancak Trabzonspor, 2 yıl önce Beşiktaş'ın İstanbul'a getirdiği genç yıldızın yeteneklerine güvenerek riski aldı.
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