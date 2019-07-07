Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Spor Toto Süper Lig ekibi Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Bordo-mavili takım, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü.
Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncuların iki grup halinde çalışmalarına devam ederken, ilk grubun maksimum aerobik, hız testi, ikinci gruptaki oyuncuların ise maç yaptığı bildirildi.
Ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ve Obi Mikel'in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Filip Novak, Vahid Amiri ve Zargo Toure'nin antrenmanda yer almadığı belirtildi.
Tedavilerine devam edilen Ogenyi Onazi ve Majid Hosseini'nin ise salonda çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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