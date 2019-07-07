07 Temmuz 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 07.07.2019 Giriş Tarihi: 07.07.2019

ekibi , hazırlıklarına devam ediyor. Bordo-mavili takım, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını, teknik direktör yönetiminde 'nde sürdürdü.

Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncuların iki grup halinde çalışmalarına devam ederken, ilk grubun maksimum aerobik, hız testi, ikinci gruptaki oyuncuların ise maç yaptığı bildirildi.

Ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ve Obi Mikel'in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Filip Novak, Vahid Amiri ve Zargo Toure'nin antrenmanda yer almadığı belirtildi.

Tedavilerine devam edilen Ogenyi Onazi ve Majid Hosseini'nin ise salonda çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

ekibi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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