07 Temmuz 2019, Pazar
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Bordo-mavililer hücum hattını tecrübeli isimlere teslim etmeyi düşünüyor. 30 yaşında olan, kariyerinin büyük bölümünü Premier Lig'de geçiren Wilfried Bony bu tarife uyan bir isim. Fildişili golcünün bonservis bedeli bulunmaması da transferin önünü açan bir başka etken. Trabzonspor'un tecrübeli forvete yıllık 1.1 yıllık sözleşme önereceği öğrenildi. Bony'den gelecek cevaba göre Karadeniz temsilcisi transfer rotasını da şekillendirecek. Yıldız isim teklifi kabul ederse bordo-mavililer tüm motivasyonunu stoper transferine yönlendirecek.
CISSE'DE FARK VAR
Trabzonspor, geçen sezon Alanyaspor formasıyla 16 gol kaydeden Papiss Cisse için de bir soruşturma yaptı. Ancak Akdeniz ekibiyle 2020'ye kadar kontratı olan 34 yaşındaki oyuncu için 2 milyon euro'luk bir bonservis istenmesi üzerine bordo-mavililer geri adım attı.?
BERG'DEN SES YOK
Teknik direktör Ünal Karaman'ın forvet için en çok istediği isim Marcus Berg. Ancak İsveçli forvet ile Trabzonspor'un önerisi arasında uçurum var. Karadeniz ekibi, 32 yaşındaki golcünün indirime gitmesini bekliyor. Şartlar oluşursa taraflar bir kez daha masaya oturacak.
Yunus Emre SEL
Yeni hedef Wilfried Bony
Giriş Tarihi: 07.07.2019
Orta sahasını Obi Mikel ile güçlendiren Trabzonspor, rotasını forvet ve stopere kırdı. Hücum hattı için ilk hedef kariyerinin büyük bölümünü Premier Lig’de geçiren Wilfried Bony. Yıldız ismin bonservisi yok.
Karadeniz temsilcisi, şampiyonluğa oynayacağı kurmak için ince eleyip sık dokuyor. Kimsenin beklemediği bir anda orta sahasına Obi Mikel'i alan Trabzonspor şimdi aynı kalibrede forvet ve stoper arıyor. Bordo-mavili ekibin golcü listesindeki yeni hedefi Wilfried Bony. Geçen sezonun ilk yarısını Swansea City'de geçiren 30 yaşındaki forvet oyuncusu, ikinci bölümü ise Al Arabi'de geçirdi. İngiltere'de 1, Katar Lig'de 5 gol kaydeden yıldız futbolcu düzenli forma bulacağı bir kulübe transfer olmak istiyor. Trabzonspor da Wilfried Bony'yi kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.
BEDAVA GELECEK
Bordo-mavililer hücum hattını tecrübeli isimlere teslim etmeyi düşünüyor. 30 yaşında olan, kariyerinin büyük bölümünü Premier Lig'de geçiren Wilfried Bony bu tarife uyan bir isim. Fildişili golcünün bonservis bedeli bulunmaması da transferin önünü açan bir başka etken. Trabzonspor'un tecrübeli forvete yıllık 1.1 yıllık sözleşme önereceği öğrenildi. Bony'den gelecek cevaba göre Karadeniz temsilcisi transfer rotasını da şekillendirecek. Yıldız isim teklifi kabul ederse bordo-mavililer tüm motivasyonunu stoper transferine yönlendirecek.
CISSE'DE FARK VAR
Trabzonspor, geçen sezon Alanyaspor formasıyla 16 gol kaydeden Papiss Cisse için de bir soruşturma yaptı. Ancak Akdeniz ekibiyle 2020'ye kadar kontratı olan 34 yaşındaki oyuncu için 2 milyon euro'luk bir bonservis istenmesi üzerine bordo-mavililer geri adım attı.?
BERG'DEN SES YOK
Teknik direktör Ünal Karaman'ın forvet için en çok istediği isim Marcus Berg. Ancak İsveçli forvet ile Trabzonspor'un önerisi arasında uçurum var. Karadeniz ekibi, 32 yaşındaki golcünün indirime gitmesini bekliyor. Şartlar oluşursa taraflar bir kez daha masaya oturacak.
Yunus Emre SEL
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