06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Bordo-mavililer, bu akşam 18.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Trabzonspor kuvvet çalıştı
Giriş Tarihi: 06.07.2019
Trabzonspor, bugün saat 10.00’da kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Trabzonsporlu futbolcular kuvvet çalışması yaptı.
Antrenmanda ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ve Obi Mikel'in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Filip Novak, Vahid Amiri ve Zargo Toure yer almadı. Tedavisine devam edilen Ogenyi Onazi ve Majid Hosseini ise salonda çalışmalarını sürdürdü.
Bordo-mavililer, bu akşam 18.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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