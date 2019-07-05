Trabzonspor'da Berg'in alternatifi El Arabi

Trabzonspor, santrfor Marcus Berg transferi için son girişimlere başladı. Menajerler ise bonservisi elinde olan 32 yaşındaki Faslı golcü Yusuf El Arabi’yi bordo-mavililere önerdi.

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yönetimi, taraftarların ve teknik heyetin sabırsızlıkla beklediği forvet transferinde çok önemli aşama kat etti. Çok uzun zamandır temas halinde olunan İsveçli golcü Marcus Berg için son girişimler başladı. Oyuncu 1 milyon 600 bin euro talep ediyor. Bu rakamı daha aşağıya çekmek isteyen bordo-mavililer, bol bonus içeren bir sözleşme teklif etti. Berg'in, Karadeniz ekibinin gelecek sezon iddialı bir proje ile lige başlayacak olması ve Avrupa kupalarında yer alması nedeniyle gelmeye sıcak baktığı ancak yine de rakamsal farklılıkların olduğu öğrenildi.-mavili yönetimin forvet arayışından haberdar olan menajerler daha önce kulübün scout ekibi tarafından izlenen Yusuf El Arabi'yi yeniden önerdi. Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki Faslı oyuncuyu kulübün şartlarına yakın bir rakamla getirebileceğini belirten menajerler bu konuda yetki istedi. Önceliği Berg'e veren Trabzonspor yönetimi, El Arabi ismine de sıcak bakıyor. Fransa doğumlu olan ama Fas Milli Takımı'nı seçen 1.83 boyundaki futbolcu, Al Duhail'de 78 maçta 90 gol attı ve 10 da asist yaparak patlama yaptı. Yusuf için gelen raporlar olumlu.Yunus Emre SEL