04 Temmuz 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor’da futbolcular laktat testinden geçti

Trabzonspor’da futbolcular laktat testinden geçti
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 04.07.2019

, bugün saat 10.00’da yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular üç gruba ayrıldı. Birinci gruptaki oyuncular sağlık kontrolünden geçerken, ikinci gruptaki oyuncular vücut kitle analizi ve laktat testinden geçtiler. Son gruptaki oyuncular ise Kaptan Cemil Usta Sahası'nda düşük şiddetli koşu ve toplu oyun çalışmaları gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, bugün saat 18.00'de gerçekleştireceği günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarını sürdürecek.

MUHAMMET AKPINAR PROFESYONEL SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Bu arada 'da altyapı kategorilerinde sergilediği performans ve attığı gollerle dikkat çeken 17 yaşındaki forvet oyuncusu Muhammet Akpınar'ın profesyonel sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Genç futbolcu U17 milli takımının da formasını giyiyor.

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