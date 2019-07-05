05 Temmuz 2019, Cuma
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Beklentimiz büyük
Ahmet Ağaoğlu, Ahmet Canbaz'dan beklentisinin büyük olduğunu kaydetti. Ağaoğlu, "Ahmet, Türkiye'deki hatta dünyadaki en doğru yere geldi. Genç oyunculara verdiğimiz önem herkesin malumu. Ahmet de onlardan biri. Oynadığı mevkide çok zorlu rakipleri var. İnanıyorum ki Avrupa'nın en iyisi olacak" ifadesini kullandı.
Ağaoğlu tebrik etti
Ahmet Ağaoğlu, Liselere Girişi Sınavı'nda 500 tam puan alarak Türkiye Birincisi olan Trabzonlu Ayşe Zeynep Çifci'yi ağırladı. Başkan Ağaoğlu, "Ayşe kızımız her alanda birinciliği hedefleyen Trabzon'umuzdan LGS Türkiye birinciliğini kazanarak bize büyük bir gurur yaşattı" diye konuştu.
Parmak’a başkan morali
Giriş Tarihi: 05.07.2019
Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, geçen sezonun başarılı ismi Abdülkadir Parmak ile özel görüşme yaptı. Başkan Ağaoğlu'nun Abdülkadir'in maaşına zam yapması bekleniyor.
Başkan Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz sezonun flaş ismi Abdulkadir Parmak ile sezonun ilk idmanı öncesi kısa bir görüşme yaptı. Geçtiğimiz sezon Onazi'nin sakatlanmasından sonra ön liberonun vazgeçilmez ismi olan Abdulkadir, kendi bölgesine Mikel'in alınmasından sonra sosyal medya hesabından transferin gerçekleşmesinde rol oynayan Onazi'ye şaka yollu, "Teke tek atlayacaktık, arkadaşını getirdin hemi" mesajını yazmıştı. Ağaoğlu'nun Parmak'a moralini bozmamasını ve işine odaklanmasını söylediği öğrenildi. Bu arada bordo-mavili yönetim, Parmak'ın sözleşmesini revize ederek yıllık kazancını 600 bin TL'den 2.7 milyon TL seviyelerine çekmeyi planlıyor.
Beklentimiz büyük
Ahmet Ağaoğlu, Ahmet Canbaz'dan beklentisinin büyük olduğunu kaydetti. Ağaoğlu, "Ahmet, Türkiye'deki hatta dünyadaki en doğru yere geldi. Genç oyunculara verdiğimiz önem herkesin malumu. Ahmet de onlardan biri. Oynadığı mevkide çok zorlu rakipleri var. İnanıyorum ki Avrupa'nın en iyisi olacak" ifadesini kullandı.
Ağaoğlu tebrik etti
Ahmet Ağaoğlu, Liselere Girişi Sınavı'nda 500 tam puan alarak Türkiye Birincisi olan Trabzonlu Ayşe Zeynep Çifci'yi ağırladı. Başkan Ağaoğlu, "Ayşe kızımız her alanda birinciliği hedefleyen Trabzon'umuzdan LGS Türkiye birinciliğini kazanarak bize büyük bir gurur yaşattı" diye konuştu.
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