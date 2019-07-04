04 Temmuz 2019, Perşembe
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Cahill bombası!
Giriş Tarihi: 04.07.2019
Stoper arayışları tüm hızıyla devam eden Trabzonspor'da bir dünya yıldızı gündeme geldi. İngiliz devi Chelsea ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki savunmacı Gary Cahill menajerler aracılığıyla bordo-mavili kulübe önerildi.
Maviler'de uzun yıllar görev yapan ve birçok başarıya imza atmanın yanı sıra kaptanlık görevini de yürüten Cahill'in ismi bordo- mavili taraftarları heyecanlandırdı. Yapılan ilk temasta ise oyuncunun Türkiye'ye gelme fikrine sıcak baktığı ancak çok ciddi rakamsal farklılıklar olduğu öğrenildi. Chelsea formasıyla 6.5 sezonda toplam 290 maça çıkan İngiliz stoper, 25 gol 7 asistlik performans sergiledi.
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