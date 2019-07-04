04 Temmuz 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Cahill bombası!

Cahill bombası!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 04.07.2019

Stoper arayışları tüm hızıyla devam eden Trabzonspor'da bir dünya yıldızı gündeme geldi. devi ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki savunmacı Gary Cahill menajerler aracılığıyla bordo-mavili kulübe önerildi.

Maviler'de uzun yıllar görev yapan ve birçok başarıya imza atmanın yanı sıra kaptanlık görevini de yürüten Cahill'in ismi bordo- mavili taraftarları heyecanlandırdı. Yapılan ilk temasta ise oyuncunun Türkiye'ye gelme fikrine sıcak baktığı ancak çok ciddi rakamsal farklılıklar olduğu öğrenildi. formasıyla 6.5 sezonda toplam 290 maça çıkan stoper, 25 gol 7 asistlik performans sergiledi.

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