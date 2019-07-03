03 Temmuz 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor sahaya iniyor

Trabzonspor sahaya iniyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 03.07.2019

, 2019-20 sezonunun hazırlıklarına bugün başlıyor. Fırtına, 18 Temmuz'a kadar hazırlıklarını Trabzon'da sürdürecek. Fırtına'nın kamptaki ilk rakibi 25 Temmuz'da 'nın Hoffenheim takımı olacak.

, 2019-20 sezonunun hazırlıklarına bugün başlıyor. Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i 4. sırada bitirerek Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden bordo-mavililer, öncesi ilk antrenmanını teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde 'nde saat 18.30'da gerçekleştirecek.

20 TEMMUZ'DA GİDİYORLAR
Fırtına, 18 Temmuz'a kadar yeni sezon hazırlıklarını Trabzon'da sürdürecek. Bordo-mavililer, iki günlük izin sorası 20 Temmuz'da kamp için 'nın Linz şehrine gidecek ve 30 Temmuz'a kadar çalışmalarına burada devam edecek. ekibi, kampta 3 hazırlık maçı yapacak.

İLK RAKİP HOFFENHEİM
Karadeniz ekibinin 20 Temmuz'da başlayacak olan yurt dışı kampında oynayacağı hazırlık maçlarının programı netleşmeye başladı. Fırtına'nın 25 Temmuz'da 'nın Hoffenheim, iki gün sonra 'nın Parma ve 29 Temmuz'da yine İtalya'nın Hellas Verona takımı ile karşılaşacağı belirtildi.

ADİL DAVRANACAĞIM
Teknik direktör Ünal Karaman, yeni dönem yol haritasını belirledi. Geçen sezon Fırtına'yı ligde 4. sıraya taşıyan Karaman "Bu formayı isteyen, savaşan oynayacak. İdmanda iyi çalışan formayı alır. Sezon başında herkese eşit şans tanıyacağım" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
G.Saray'dan 2 bomba daha! KAP'a bildirdi... G.Saray'dan 2 bomba daha! KAP'a bildirdi...
Trabzonspor'a Boşnak sol kanat Trabzonspor'a Boşnak sol kanat
Trabzonspor camiasından Fatih Altaylı'ya tepki Trabzonspor camiasından Fatih Altaylı'ya tepki
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör