Trabzonspor sahaya iniyor

Trabzonspor, 2019-20 sezonunun hazırlıklarına bugün başlıyor. Fırtına, 18 Temmuz'a kadar yeni sezon hazırlıklarını Trabzon'da sürdürecek. Fırtına'nın kamptaki ilk rakibi 25 Temmuz'da Almanya'nın Hoffenheim takımı olacak.

Trabzonspor, 2019-20 sezonunun hazırlıklarına bugün başlıyor. Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i 4. sırada bitirerek Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden bordo-mavililer, yeni sezon öncesi ilk antrenmanını teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 18.30'da gerçekleştirecek.



20 TEMMUZ'DA GİDİYORLAR

Fırtına, 18 Temmuz'a kadar yeni sezon hazırlıklarını Trabzon'da sürdürecek. Bordo-mavililer, iki günlük izin sorası 20 Temmuz'da yurt dışı kamp için Avusturya'nın Linz şehrine gidecek ve 30 Temmuz'a kadar çalışmalarına burada devam edecek. Karadeniz ekibi, kampta 3 hazırlık maçı yapacak.



İLK RAKİP HOFFENHEİM

Karadeniz ekibinin 20 Temmuz'da başlayacak olan yurt dışı kampında oynayacağı hazırlık maçlarının programı netleşmeye başladı. Fırtına'nın 25 Temmuz'da Almanya'nın Hoffenheim, iki gün sonra İtalya'nın Parma ve 29 Temmuz'da yine İtalya'nın Hellas Verona takımı ile karşılaşacağı belirtildi.



ADİL DAVRANACAĞIM

Teknik direktör Ünal Karaman, yeni dönem yol haritasını belirledi. Geçen sezon Fırtına'yı ligde 4. sıraya taşıyan Karaman "Bu formayı isteyen, savaşan oynayacak. İdmanda iyi çalışan formayı alır. Sezon başında herkese eşit şans tanıyacağım" dedi.