03 Temmuz 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Onazi: Obi Mikel kalite katar

Onazi: Obi Mikel kalite katar
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 03.07.2019

ekibinin 26 yaşındaki ön liberosu, bu sezon önemli başarılara imza atacaklarını söyledi. Mikel Obi'nin takıma çok büyük katkı sunacağını vurguladı.

ekibinin 26 yaşındaki ön liberosu, bu sezon önemli başarılara imza atacaklarını söyledi. Mikel Obi'nin takıma çok büyük katkı sunacağını vurgulayan Nijeryalı futbolcu, "Kalitesini anlatmaya gerek yok. Dünyanın en büyük liglerinde en büyük takımlarda oynadı. Takımın kalitesini en yukarı taşıyacaktır" ifadesini kullandı.

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