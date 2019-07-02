Trabzonspor'a Boşnak futbolcu! Nemanja Andjusic kimdir?

Trabzonspor, İstanbul'a getirdiği Boşnak futbolcu Nemanja Andjusic ile prensip anlaşmasına vardı. Mladost Kakanj Başkanı Mensur Musija da Boşnak futbolcunun ayrılığını doğrulayarak "Nemanja gelecek sezon bizimle olmayacak" dedi. Transferin önümüzdeki günlerde resmen açıklanması bekleniyor.

Yeni sezon için takviye çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

Bordo-mavililer, son olarak ülkesinin Mladost Kakanj forması giyen Boşnak futbolcu Nemanja Andjusic ile anlaşma sağladı.

İstanbul'a gelen 23 yaşındaki kanat oyuncusunun transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Karadeniz ekibi daha önce John Obi Mikel, Yusuf Sarı, Doğan Erdoğan, Fıratcan Üzüm, Atakan Gündüz, Taha Tunç ve Salih Kavrazlı'yı kadrosuna katmıştı.

NEMANJA ANDJUSIC KİMDİR?

17 Ekim 1996 tarihinde Bosna Hersek'in Trebinje şehrinde dünyaya gelen Nemanja Andjusic, Leotar Trebinje takımında başladığı futbol kariyerinde Sarajevo, Travnik, Olimpik Sarajevo ve Celik Zenica formalarını da terletti. Asıl mevkisi sol kanat olan Andjusic, sağ kanat ve forvet arkasında da forma giyebiliyor. Kariyerinde 99 maça çıkan Boşnak futbolcu, 13 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi.