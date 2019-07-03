Trabzonspor, Nemanja Andjusic transferini açıkladı

Trabzonspor Kulübü, Bosna Hersek'in Mladost Doboj Kakanj takımında forma giyen Nemanja Andusic'i 4 yıllığına kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo mavili kulüp, oyuncunun kulübüne 50 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada bonservis bedelinin yanı sıra Bosna Hersek kulübüne ödenecek bonuslar da yer alıyor.

Ayrıca Trabzonspor 22 yaşındaki oyuncuya ilk sezon için 115 bin Euro, diğer 3 sezon için ise 100'er bin Euro garanti ücret ödeyecek.

Trabzonspor Kulübü'nden KAP'a yapılan bildirimde şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcu Nemanja Andusic'in kulübümüze transferi konusunda, Mladost Doboj Kakanj Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Mladost Doboj Kakanj Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 50.000.-EUR ödenecektir.

Ayrıca, Mladost Doboj Kakanj Kulübüne;

Futbolcunun, Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi resmi müsabakalarında ilk 21 kişilik kadroda yer alması halinde, bir kereye mahsus olmak üzere 50.000.-EUR,

Futbolcunun, Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi resmi müsabakalarının bir tanesinde, ilk 11 kişilik kadroda yer alması halinde, bir kereye mahsus olmak üzere 50.000.-EUR,

Futbolcunun, Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi resmi müsabakalarının 20 tanesinde, ilk 11 kişilik kadroda yer alması halinde, bir kereye mahsus olmak üzere 50.000.-EUR,

Futbolcunun, Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi resmi müsabakalarında 5 gol atması halinde, bir kereye mahsus olmak üzere 50.000.-EUR,

Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, o ana kadar Mladost Doboj Kakanj'ın hakettiği tutarı aşan kısmının yüzde 30'u ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Nemanja Andusic ile opsiyon hakkı kulübümüzde olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019/20 futbol sezonu için 115.000.-EUR garanti ücret,

2020/21 futbol sezonu için 100.000.-EUR garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 100.000.-EUR garanti ücret,

2022/23 opsiyon sezonu için 100.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."