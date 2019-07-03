Trabzonspor'dan 30 milyon tasarruf
Bir yandan kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer, diğer yandan kadroda da revizyona gitti. Karadeniz temsilcisi; Rodallega (33), Olcay (32) ve İbanez (30) ile yollarını ayırdı.
Bir yandan kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer, diğer yandan kadroda da revizyona gitti. Karadeniz temsilcisi; Rodallega (33), Olcay (32) ve İbanez (30) ile yollarını ayırdı. Kadrosunu iyice gençleştiren Trabzonspor, maaş konusunda da yine ciddi bir tasarruf sağladı. Olcay senede 2, Rodallega yıllık 1.6, İbanez ise sezon başına 1 milyon euro alıyordu. 3 oyuncunun gönderilmesinin ardından maaş tablosunda 4.6 milyon euro'luk (30.2 milyon Türk Lirası) yer açıldı.
SOSA'YA YENİ TEKLİF
Yönetim, bordo-mavililerin takım kaptanı Sosa ile uygun bir zamanda sözleşmesiyle ilgili olarak bir araya gelmesi bekleniyor. Karadeniz ekibiyle 1 yıl daha anlaşması bulunan ve sezon başı 3 milyon 240 bin euro alan Sosa'nın indirime gitmesi beklenecek. Bu şartları kabul ederse 1+1 yıllık sözleşme yapılacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"