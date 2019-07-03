03 Temmuz 2019, Çarşamba
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Ahmet Canbaz Trabzonspor ile imzalıyor
Giriş Tarihi: 03.07.2019
Trabzonspor'un Werder Bremen'in ikinci takımından kadrosuna kattığı 21 yaşındaki merkez orta saha Ahmet Canbaz, bugün Trabzon'a geldikten sonra sağlık kontrolünden geçecek ve ardından sözleşme imzalayacak.
Trabzonspor'un Werder Bremen'in ikinci takımından kadrosuna kattığı 21 yaşındaki merkez orta saha Ahmet Canbaz, bugün Trabzon'a geldikten sonra sağlık kontrolünden geçecek ve ardından sözleşme imzalayacak. Orta sahada çok ciddi bir alternatif olması beklenen genç oyuncu, kamplarda takımla çalışacak.
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