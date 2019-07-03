03 Temmuz 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Ahmet Canbaz Trabzonspor ile imzalıyor

Canbaz imzalıyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 03.07.2019

'un Werder Bremen'in ikinci takımından kadrosuna kattığı 21 yaşındaki merkez orta saha Ahmet Canbaz, bugün Trabzon'a geldikten sonra sağlık kontrolünden geçecek ve ardından sözleşme imzalayacak.

'un Werder Bremen'in ikinci takımından kadrosuna kattığı 21 yaşındaki merkez orta saha Ahmet Canbaz, bugün Trabzon'a geldikten sonra sağlık kontrolünden geçecek ve ardından sözleşme imzalayacak. Orta sahada çok ciddi bir alternatif olması beklenen genç oyuncu, kamplarda takımla çalışacak.

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