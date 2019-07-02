Toure ve Amiri yolcu

Geçen sezon başında alınan Toure ve Amiri, bordo-mavili takımın yeni sezon kadro yapılanmasında düşünülmüyor

Geçen sezon başında alınan Toure ve Amiri, bordo-mavili takımın yeni sezon kadro yapılanmasında düşünülmüyor. İki oyuncunun da kendisine kulüp baktığı ve Türkiye dahil birçok yerden tekliflerin bulunduğu ifade edildi.