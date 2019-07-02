02 Temmuz 2019, Salı

TRABZONSPOR

Toure ve Amiri yolcu

Toure ve Amiri yolcu
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 02.07.2019

Geçen sezon başında alınan ve Amiri, bordo-mavili takımın kadro yapılanmasında düşünülmüyor

Geçen sezon başında alınan ve Amiri, bordo-mavili takımın kadro yapılanmasında düşünülmüyor. İki oyuncunun da kendisine kulüp baktığı ve Türkiye dahil birçok yerden tekliflerin bulunduğu ifade edildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor’dan 9 futbolcuya imza Trabzonspor’dan 9 futbolcuya imza
Arkadaşını çağırdın hemi! Arkadaşını çağırdın hemi!
Ahmet de tamam Ahmet de tamam
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör